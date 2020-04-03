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Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 210 тис. осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 5:50 п’ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 53,030 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).

Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 13,915 осіб, в Іспанії — 10,348, США — 5,949 і Франції — 5,387. У Китаї померло 3,322 особи.

Всього у світі кількість інфікованих ввечері 2 квітня перевалила за 1 млн осіб. Наразі кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 1 015 403 осіб. У свою чергу, одужали 210 579 людей.

Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (245,070), Італія (115,242), Іспанія (112,065), Німеччина (84,794), Франція (59,929) та Іран (50,468). У Китаї — 82,437 інфікованих.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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