Від коронавірусної інфекції у світі одужало понад 210 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Станом на 5:50 п’ятниці загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 53,030 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 13,915 осіб, в Іспанії — 10,348, США — 5,949 і Франції — 5,387. У Китаї померло 3,322 особи.
Всього у світі кількість інфікованих ввечері 2 квітня перевалила за 1 млн осіб. Наразі кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 1 015 403 осіб. У свою чергу, одужали 210 579 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (245,070), Італія (115,242), Іспанія (112,065), Німеччина (84,794), Франція (59,929) та Іран (50,468). У Китаї — 82,437 інфікованих.
Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.