От коронавирусной инфекции в мире выздоровели более 210 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 пятницы общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 53,030 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 13,915 человек, в Испании — 10,348, США — 5,949 и Франции — 5,387. В Китае умерло 3,322 человека.
Всего в мире количество инфицированных вечером 2 апреля перевалило за 1 млн человек. Сейчас количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 1 015 403 человека. В свою очередь, выздоровели 210 579 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (245,070), Италия (115,242), Испания (112,065), Германия (84,794), Франция (59,929) и Иран (50,468). В Китае — 82,437 инфицированных.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.