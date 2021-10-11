Від 6° морозу до 18° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 11 жовтня без опадів.

Температура вночі 0-5° тепла, у західних, північних та Вінницькій областях від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах до 6° морозу; вдень 10-15° тепла, у південній частині та на Закарпатті 13-18°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу (у Києві 0-2° тепла), вдень 12-15°.

Додамо

Сьогодні, 11 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день дівчаток, Всесвітній день боротьби з ожирінням.