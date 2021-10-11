От 6° мороза до 18° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. По Украине сегодня осадков не ожидается, ночью - до 3 градусов ниже нуля, в Карпатах - до 6 градусов мороза, днем - до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 октября без осадков.
Температура ночью 0-5° тепла, в западных, северных и Винницкой областях от 2° тепла до 3° мороза, в Карпатах до 6° мороза; днем 10-15° тепла, в южной части и на Закарпатье 13-18°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза (в Киеве 0-2° тепла), днем 12-15°.
Добавим
Сегодня, 11 октября, в мире отмечают Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением.