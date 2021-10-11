11 жовтня: Міжнародний день дівчаток

Міжнародний день дівчаток

За ініціативою ООН, сьогодні у світі відзначається Міжнародний день дівчаток.

День був проголошений на 66-й ГА ООН 19 грудня 2011 року, а відзначати його почали вже в наступному, 2012. Ініціатором прийняття відповідної резолюції ООН була Канада.

Мета цього Дня досить серйозна – привернути увагу світової громадськості до соціальних проблем і нерівності, з якими зіштовхуються дівчатка в усьому світі, пов’язаних безпосередньо з їхньою приналежністю до жіночої статі.

Всесвітній день боротьби з ожирінням

Відзначають з 2015 року. Свято організоване Всесвітньою федерацією ожиріння - World Obesity Federation, некомерційним органом, який має офіційні відносини з Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Мета полягає в тому, щоб «спрямовувати глобальні зусилля по скороченню, запобігання та лікування ожиріння ». Ці жовтневі заходи у другий декаді місяця мають щорічний характер.

На глобальному рівні проблема ожиріння досягла масштабів епідемії. Як мінімум, 2,8 мільйона людей щорічно вмирають від наслідків надмірної маси тіла або ожиріння. Згідно з оцінками, в Європейському регіоні ВООЗ на ожиріння страждають 23% жінок і 20% чоловіків.

Кількість дорослих, які страждають на ожиріння, збільшилась зі 100 мільйонів в 1975 р. (69 мільйонів жінок, 31 мільйон чоловіків) до 671 мільйона у 2016 р. (390 мільйонів жінок, 281 мільйон чоловіків). Ще 1,3 мільярда дорослих мали надлишкову масу тіла, яка, проте, була менше порогового значення, прийнятого для ожиріння.

Релігійне свято

11 жовтня в церкві шанують пам’ять преподобного Харитона Сповідника. Харитон був родом з Іконії.

Майбутній святий багато страждань переніс у часи великих гонінь на християн. Коли вони стихли, він попрямував до Єрусалиму поклонитися святим місцям. По дорозі його схопили розбійники, але вони були отруєні змією, яка пустила отруту в їх глек з вином. Чудесним чином уникнувши смерті, Харитон заснував в розбійницькій печері церкву, навколо якої згодом був побудований чоловічий православний монастир — Фаранська Лавра.

Прагнучи до усамітнення, преподобний пішов у пустелю. Там він побудував Ієрихонський і Сукійський монастирі. Залишок днів провів у печері, недалеко від останньої обителі. Був похований у Фаранському монастирі, на виконання своєї останньої волі.

У понеділок, 11 жовтня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Олексій, Анатолій, Антон, Опанас, Валентин, Василь, В’ячеслав, Григорій, Єфрем, Іван, Ілля, Кирило, Лавр, Лука, Марія, Марк, Матвій, Нестор, Микола, Семен, Сергій, Степан, Уляна, Федір.