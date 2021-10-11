11 октября: Международный день девочек
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Сегодня, 11 октября, в мире отмечают Международный день девочек, Всемирный день борьбы с ожирением, пишет УНН.
Международный день девочек
По инициативе ООН, сегодня в мире отмечается Международный день девочек.
День был провозглашен на 66-й ГА ООН 19 декабря 2011 года, а отмечать его начали уже в следующем, 2012 Инициатором принятия соответствующей резолюции ООН была Канада.
Цель этого Дня достаточно серьезная — привлечь внимание мировой общественности к социальным проблемам и неровности, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, связанных непосредственно с их принадлежностью к женскому полу.
Всемирный день борьбы с ожирением
Отмечают с 2015 года. Праздник организован Всемирной федерацией ожирение — World Obesity Federation, некоммерческим органом, который имеет официальные отношения с Всемирной организацией здравоохранения. Цель состоит в том, чтобы “направлять глобальные усилия по сокращению, предотвращения и лечения ожирения”. Эти октябрьские мероприятия во второй декаде месяца должны ежегодный характер.
На глобальном уровне проблема ожирения достигла масштабов эпидемии. Как минимум, 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от последствий избыточной массы тела или ожирения. Согласно оценкам, в Европейском регионе ВОЗ ожирением страдают 23% женщин и 20% мужчин.
Количество взрослых, страдающих ожирением, увеличилось с 100 000 000 в 1975 г.. (69000000 женщин, 31000000 мужчин) до 671 миллиона в 2016 (390 000 000 женщин, 281 000 000 мужчин). Еще 1,3 миллиарда взрослых имели избыточную массу тела, которая, однако, была меньше порогового значения, принятого для ожирения.
Религиозный праздник
11 октября в церкви почитают память преподобного Харитона Исповедника. Харитон был родом из Иконии.
Будущий святой много страданий перенес во времена больших гонений на христиан. Когда они стихли, он направился в Иерусалим поклониться святым местам. По дороге его схватили разбойники, но они были отравлены змеей, которая пустила яд в их кувшин с вином. Чудесным образом избежав смерти, Харитон основал в разбойничьей пещере церковь, вокруг которой впоследствии был построен мужской православный монастырь — Фаранский Лавра.
Стремясь к уединению, преподобный удалился в пустыню. Там он построил иерихонские и Сукийський монастыре. Остаток дней провел в пещере, недалеко от последней обители. Был похоронен в Фаранский монастыре, во исполнение своей последней воли.
В понедельник, 11 октября, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Алексей, Анатолий, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Григорий, Ефрем, Иван, Илья, Кирилл, Лавр, Лука, Мария, Марк, Матфей, Нестор, Николай, Семен, Сергей, Степан, Ульяна, Федор.