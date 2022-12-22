Від 4° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Мокрий сніг та дощ очікуються сьогодні на частині території України, температура протягом доби коливатиметься від 4 градусів морозу до 9 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 22 грудня у більшості північних, вночі і в Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.
На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, в південних областях 4-9°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.