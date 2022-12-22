Від 4° морозу до 9° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 грудня у більшості північних, вночі і в Львівській, Волинській та Рівненській областях місцями невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без опадів.

На дорогах західних та північних областей подекуди ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, в південних областях 4-9°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.