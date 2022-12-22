От 4° мороза до 9° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Мокрый снег и дождь ожидаются сегодня на части территории Украины, температура в течение суток будет колебаться от 4 градусов мороза до 9 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 22 декабря в большинстве северных, ночью и во Львовской, Волынской и Ровенской областях местами небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков.
На дорогах западных и северных областей местами гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в южных областях 4-9°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня местами небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла.