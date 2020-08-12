Від 12° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні у середу, 12 серпня, очікується погода переважно без опадів, повітря вдень прогріється до 31 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
За прогнозом синоптиків, удень 12 серпня на півдні, сході країни і Дніпропетровщині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 20-31°.
На Київщині 12 серпня без опадів. Вітер північний, помірний. Температура вночі 13-16°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.