Від 12° до 31° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, удень 12 серпня на півдні, сході країни і Дніпропетровщині місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 20-31°.

На Київщині 12 серпня без опадів. Вітер північний, помірний. Температура вночі 13-16°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, у Мінприроди до кінця року очікують отримати сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки.