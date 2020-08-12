От 12° до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине в среду, 12 августа, ожидается погода преимущественно без осадков, воздух днем прогреется до 31 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, днем 12 августа на юге, востоке страны и в Днепропетровской области местами небольшой кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 20-31°.
В Киевской области 12 августа без осадков. Ветер северный, умеренный. Температура ночью 13-16°, днем 21-23°.
Напомним, в Минприроды до конца года ожидают получить сценарии изменения климата в Украине на 2030, 2050 и 2100 годы.