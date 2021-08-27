Вибухи на військовому складі в Казахстані: стало відомо, чи є серед постраждалих українці
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Українські громадяни не постраждали в результаті пожежі і наступних вибухів на військовому складі, що сталися напередодні на півдні Казахстану. Про це УНН повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
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“Громадян України немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Казахстані”, — повідомили в пресслужбі.
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Загоряння біля одного зі складів військової частини, дислокованої в Байзакскому районі Жамбилської області, почався 26 серпня близько 19:00 (16:00 за часом Києва) на півдні Казахстану. Пожежа спричинила більше 10 вибухів.
Зранку у п’ятницю стало відомо, що близько 90 людей постраждали в результаті пожежі і наступних вибухів на складі військової частини на півдні Казахстану.
Як повідомили у Міноборони Казахстану, у результаті пожежі на складі боєприпасів загинули двоє військовослужбовців за контрактом та службовець воєнізованої охорони. Ще один загиблий — військовий прокурор південного регіону.