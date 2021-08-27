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Взрывы на военном складе в Казахстане: стало известно, есть ли среди пострадавших украинцы

Киев  •  УНН

 • 25128 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Украинские граждане не пострадали в результате пожара и последующих взрывов на военном складе, произошедших накануне на юге Казахстана. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Цитата:

"Граждан Украины нет среди пострадавших в результате взрыва в Казахстане", - сообщили в пресс-службе.

Добавим

Возгорание возле одного из складов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области на юге Казахстана, началось 26 августа около 19:00 (16:00 по времени Киева). После пожара последовало более 10 взрывов.

Утром в пятницу стало известно, что около 90 человек пострадали в результате пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана.

Как сообщили в Минобороны Казахстана, в результате пожара на складе боеприпасов погибли двое военнослужащих по контракту и служащий военизированной охраны. Еще один погибший - военный прокурор южного региона.

Украинские Национальные Новости

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