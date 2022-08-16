Вибух у ТЦ в Єревані: кількість загиблих зросла до 15
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Кількість загиблих внаслідок вибуху в торговельному центрі "Сурмалу" у столиці Вірменії Єревані сягнула 15 осіб. Про це повідомляє DW з посиланням на міністерство з надзвичайних ситуацій Вірменії, передає УНН.
Деталі
Станом на ранок 16 серпня в ході пошуково-рятувальних робіт виявлено 15 тіл, з них шість упізнано, дев'ять ідентифікувати наразі не вдалося.
Як зазначається, до медзакладів Єревану звернулися 60 постраждалих, 12 із них залишаються на лікуванні.
Зниклими безвісти вважаються 18 осіб.
Нагадаємо
За попередніми даними, на території оптово-роздрібного ринку "Сурмалу" о 13.23 пролунав вибух, потім спалахнула пожежа.