Взрыв в ТЦ в Ереване: количество погибших выросло до 15
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмала" в столице Армении Ереване достигло 15 человек. Об этом сообщает DW со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям Армении, передает УНН.
Детали
По состоянию на утро 16 августа в ходе поисково-спасательных работ обнаружено 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.
Как отмечается, в медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении.
Пропавшими без вести числятся 18 человек.
Напомним
По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13.23 раздался взрыв, затем вспыхнул пожар.