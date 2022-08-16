Взрыв в ТЦ в Ереване: количество погибших выросло до 15

Детали

По состоянию на утро 16 августа в ходе поисково-спасательных работ обнаружено 15 тел, из них шесть опознаны, девять идентифицировать пока не удалось.

Как отмечается, в медучреждения Еревана обратились 60 пострадавших, 12 из них остаются на лечении.

Пропавшими без вести числятся 18 человек.

Напомним

По предварительным данным, на территории оптово-розничного рынка "Сурмалу" в 13.23 раздался взрыв, затем вспыхнул пожар.