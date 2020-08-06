Вибух у Лівані: Greenpeace після детонації селітри рекомендує жителям Бейрута носити респіратори

Вибух в Бейруті був викликаний детонацією вантажу з 2,7 тис. тонн нітрату амонію (аміачної селітри), який зберігався на складі. Пожежі такого роду призводять до викиду великих обсягів забруднюючих навколишнє середовище газів, особливо оксидів азоту, повідомляють в організації. При цьому існує можливість, що оксиди азоту в атмосфері шляхом хімічної реакції утворюють озон, інший шкідливий у великих обсягах для людей газ. Крім того, через пожежу можуть осідати різні дрібні тверді частинки, які також несуть в собі загрозу для здоров’я людей при вдиханні.

“Ймовірно, тепер, коли пожежі погашені, найбільш важка фаза забруднення повітря підійде до кінця, але, навіть якщо це станеться, деякі люди могли вже постраждати від значного забруднення навколишнього середовища”, — йдеться в заяві.

На даний момент у зв’язку з забрудненням у людей можуть спостерігатися утруднене дихання, роздратування на очах і на шкірі. Відзначається, що в групі ризику — маленькі діти і люди похилого віку, а також ті, у кого є проблеми з серцем або диханням.

В якості запобіжного захисту організація рекомендує носити на вулиці захисну маску-респіратор. При цьому дітям і літнім людям бажано по можливості залишатися в чистих приміщеннях. У будинках слід зробити ретельне прибирання, також використовуючи при цьому захисну маску. Овочі і фрукти необхідно ретельно мити перед вживанням.

За останніми даними руйнівний вибух привів до смерті щонайменше 137 осіб, поранення 5 тисяч і залишив без житла 300 тисяч жителів.

Перші години після вибуху в Бейруті: