Вибух у Лівані: Greenpeace після детонації селітри рекомендує жителям Бейрута носити респіратори

ukru
19 березня, 18:42 • 37815 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 81249 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 89641 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 112787 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 119423 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 116887 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 152077 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125024 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124734 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123879 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

Зеленський обговорив з прем’єром Фінляндії посилення ППО України

19 березня, 16:08 • 28223 перегляди
Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

Україна не планує брати участь у переговорах США та рф у неділю – Подоляк

19 березня, 16:27 • 31204 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 36728 перегляди
Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

Британія не пристала на вимогу путіна припинити допомогу Україні під час перемир’я - Bloomberg

19 березня, 16:42 • 31772 перегляди
У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

У Києві чоловік стрибнув з Північного мосту: водолази дістали тіло

19 березня, 17:32 • 32644 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 80879 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 102526 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 84022 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 152077 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 117332 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 51443 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 58793 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107789 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 126057 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125459 перегляди
Актуальне
Вибух у Лівані: Greenpeace після детонації селітри рекомендує жителям Бейрута носити респіратори

Вибух у Лівані: Greenpeace після детонації селітри рекомендує жителям Бейрута носити респіратори

Київ • УНН

 • 14033 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Вибух і пожежа в порту Бейрута привів до викиду газів і частинок, які можуть становити небезпеку для здоров’я людей, особливо для дітей і літніх жителів ліванської столиці. Як говориться в заяві відділення організації Greenpeaсe на Близькому Сході і в Північній Африці, для захисту від шкідливих речовин жителям рекомендується носити респіратори, пише УНН.

Вибух в Бейруті був викликаний детонацією вантажу з 2,7 тис. тонн нітрату амонію (аміачної селітри), який зберігався на складі. Пожежі такого роду призводять до викиду великих обсягів забруднюючих навколишнє середовище газів, особливо оксидів азоту, повідомляють в організації. При цьому існує можливість, що оксиди азоту в атмосфері шляхом хімічної реакції утворюють озон, інший шкідливий у великих обсягах для людей газ. Крім того, через пожежу можуть осідати різні дрібні тверді частинки, які також несуть в собі загрозу для здоров’я людей при вдиханні.

“Ймовірно, тепер, коли пожежі погашені, найбільш важка фаза забруднення повітря підійде до кінця, але, навіть якщо це станеться, деякі люди могли вже постраждати від значного забруднення навколишнього середовища”, — йдеться в заяві.

На даний момент у зв’язку з забрудненням у людей можуть спостерігатися утруднене дихання, роздратування на очах і на шкірі. Відзначається, що в групі ризику — маленькі діти і люди похилого віку, а також ті, у кого є проблеми з серцем або диханням.

В якості запобіжного захисту організація рекомендує носити на вулиці захисну маску-респіратор. При цьому дітям і літнім людям бажано по можливості залишатися в чистих приміщеннях. У будинках слід зробити ретельне прибирання, також використовуючи при цьому захисну маску. Овочі і фрукти необхідно ретельно мити перед вживанням.

За останніми даними руйнівний вибух привів до смерті щонайменше 137 осіб, поранення 5 тисяч і залишив без житла 300 тисяч жителів.

Перші години після вибуху в Бейруті:

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НПНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32