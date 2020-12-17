Вибух у Лівані: ексміністр юстиції країни вважає, що "Хезболлах" зберігала вибухівку в порту Бейрута

“На зустрічі з суддею Фаді Савваном, який очолює слідчу комісію, я вказав, що вантаж нітрату амонію був переправлений в Бейрут іранцями для “Хезболлах”, — заявив ексміністр, слова якого наводить новинний портал.

Як стверджував Ріфі, шиїтська партія “контролювала морський порт і використовувала його для зберігання і контрабанди вибухонебезпечних матеріалів в сусідню Сирію і інші арабські і зарубіжні країни, де є її терористичні осередки”.

Заява ексміністра було зроблено у відповідь на судовий позов, поданий групою адвокатів “Хезболлах”, які раніше звинуватили Ріфі “в підбурливих висловлюваннях, що ставлять під загрозу громадянський мир в Лівані і розпалюють між громадами ворожнечу”. Ріфі, в свою чергу, підкреслив, що шиїтській партії не вдасться приховати свою причетність до надзвичайної події в порту. “Ті чиновники, які знають про це і мовчать зі страху або співучасті, будуть рано чи пізно викриті”, — стверджував він.

Раніше в четвер стало відомо, що суддя Савван на 10 днів перервав розслідування обставин НП в морському порту після того, як виконуючий обов’язки прем’єр-міністра Хасан Діабі відмовився з’явитися на допит. Троє інших ексміністрів фінансів, транспорту і громадських робіт — Хасан Халіль, Газі Зуейтер і Юсеф Феніанос, яких Савван звинуватив у злочинній недбалості, звернулися зі скаргою на нього в прокуратуру. Вони зажадали призначити нового главу слідчої комісії, заявивши, що Савван “проявив необ’єктивність і порушив їх статус недоторканності”.

Вибух в Бейруті, 4 серпня 2020 року: