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Взрыв в Ливане: экс-министр юстиции страны считает, что "Хезболлах" хранила взрывчатку в порту Бейрута

Киев • УНН

 • 13265 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Бывший министр юстиции Ливана, суннитский политик Ашраф Рифи сообщил в четверг, что он дал свидетельские показания о причастности шиитской партии "Хезболлах" к взрыву 4 августа в морском порту Бейрута, передает новостной портал Naharnet, пишет УНН.

Взрыв в Ливане: экс-министр юстиции страны считает, что "Хезболлах" хранила взрывчатку в порту Бейрута

“На встрече с судьей Фади Савваном, который возглавляет следственную комиссию, я указал, что груз нитрата аммония был переправлен в Бейрут иранцами для “Хезболлах”, — заявил экс-министр, слова которого приводит новостной портал.

Как утверждал Рифи, шиитская партия “контролировала морской порт и использовала его для хранения и контрабанды взрывоопасных материалов в соседнюю Сирии и другие арабские и зарубежные страны, где имеются ее террористические ячейки”.

Заявление экс-министра было сделано в ответ на судебный иск, поданный группой адвокатов “Хезболлах”, которые ранее обвинили Рифи “в подстрекательских высказываниях, ставящих под угрозу гражданский мир в Ливане и разжигающих межобщинную рознь”. Рифи, в свою очередь, подчеркнул, что шиитской партии не удастся скрыть своей причастности к чрезвычайному происшествию в порту. “Те чиновники, которые знают об этом и молчат из страха или соучастия, будут рано или поздно разоблачены”, — утверждал он.

Ранее в четверг стало известно, что судья Савван на 10 дней прервал расследование обстоятельств ЧП в морском порту после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб отказался явиться на допрос. Трое других экс-министров финансов, транспорта и общественных работ — Хасан Халиль, Гази Зуэйтер и Юсеф Фенианос, которым Савван предъявил обвинение в преступной халатности, обратились с жалобой на него в прокуратуру. Они потребовали назначить нового главу следственной комиссии, заявив, что Савван “проявил необъективность и нарушил их статус неприкосновенности”.

Взрыв в Бейруте, 4 августа 2020 года:

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