Вибух у Бейруті: Україна підготувала загін рятувальників для допомоги

"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.

Нагадаємо, як повідомили в уряді, на даний момент, за даними посольства України у Лівані, немає інформації про постраждалих українців від вибуху у Бейруті.