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Вибух у Бейруті: Україна підготувала загін рятувальників для допомоги

Вибух у Бейруті: Україна підготувала загін рятувальників для допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Україна підготувала загін рятувальників, які готові вилетіти для допомоги у Бейрут, столиці Лівану, де стався потужний вибух у порту. Про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Наші співчуття і слова підтримки всьому ліванському народові. Я попрошу МЗС постійно інформувати громадськість про ситуацію, чи немає серед постраждалих українців. У разі потреби - ми готові надавати всю необхідну допомогу. Україна вже звернулася до Ліванської Республіки з пропозиціями надання необхідної допомоги нашими рятувальниками. Відповідний загін готовий летіти у разі потреби", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі триває засідання уряду у Лівані і приймуть рішення, яка саме допомога їм потрібна.

Нагадаємо, як повідомили в уряді, на даний момент, за даними посольства України у Лівані, немає інформації про постраждалих українців від вибуху у Бейруті.

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