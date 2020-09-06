Вибух у Бейруті: рятувальники припинили пошуки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Рятувальники у Бейруті закінчили розбирати завали і заявили, що під ними немає ознак життя. Про це повідомляє УНН із посиланням на DW.
"Рятувальники припинили пошуки людей під завалами будівель у Бейруті. Раніше спеціальні датчики виявили там ознаки пульсу. Утім, тепер рятувальники розповіли, що під завалами немає ознак життя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 50 рятувальників та волонтерів розчищали завали руками та лопатами. Вони просувалися повільно, оскільки існувала загроза повного руйнування будівлі.
"Ми перевірили 95% будівлі за винятком тротуару, який повністю завалений камінням. Можливо, там є тіло, але ми не змогли його знайти", - сказав один з рятувальників.
Нагадаємо, вибух у порту Бейрута стався ввечері 4 серпня, в результаті якого загинули близько 200 осіб і 6500 отримали поранення. Причиною вибуху уряд країни називає зварювальні роботи, які проводилися на одному зі складів порту, де зберігалась партія аміачної селітри, проте президент Лівану не виключає зовнішню атаку на країну. Після цього почалися масові антиурядові акції протесту, в яких постраждали понад 700 людей. Уряд Лівану подав у відставку.
Президент Лівану Мішель Аун відмовився проводити міжнародне розслідування вибуху у порту Бейрута, проте пізніше погодився на участь у розслідуванні ФБР і Франції.