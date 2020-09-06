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Взрыв в Бейруте: спасатели прекратили поиски

Киев • УНН

 • 12920 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. Спасатели в Бейруте закончили разбирать завалы и заявили, что под ними нет признаков жизни. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Взрыв в Бейруте: спасатели прекратили поиски

"Спасатели прекратили поиски людей под завалами зданий в Бейруте. Ранее специальные датчики обнаружили там признаки пульса. Впрочем, теперь спасатели рассказали, что под завалами нет признаков жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 50 спасателей и волонтеров расчищали завалы руками и лопатами. Они продвигались медленно, поскольку существовала угроза полного разрушения здания.

"Мы проверили 95% здания за исключением тротуара, который полностью завален камнями. Возможно, там есть тело, но мы не смогли его найти", - сказал один из спасателей.

Напомним, взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа, в результате которого погибли около 200 человек и 6500 получили ранения. Причиной взрыва правительство страны называет сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась партия аммиачной селитры, однако президент Ливана не исключает внешнюю атаку на страну. После этого начались массовые антиправительственные акции протеста, в которых пострадали более 700 человек. Правительство Ливана подало в отставку.

Президент Ливана Мишель Аун отказался проводить международное расследование взрыва в порту Бейрута, однако позже согласился на участие в расследовании ФБР и Франции.

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