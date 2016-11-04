Вибух пролунав у квартирі жителя Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Вчора, 3 листопада в квартирі жителя Херсона пролунав вибух, постраждалих внаслідок події немає. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Херсонській області.
Так, до поліції звернувся 60-річний житель Таврійського мікрорайону та повідомив, що близько 03:00 в його квартирі, яка знаходиться на першому поверсі, на кухні стався вибух. У приміщенні були пошкоджені віконні решітка, рама та частково меблі, постраждалих серед осіб немає.
На місці події вибухотехніки виявили та вилучили металеві осколки, характерні для корпусу гранати Ф-1. Усе вилучене направлено на експертизу. За попередньою версією, вибуховий пристрій був закладений з вулиці між віконною решіткою та рамою на кухні.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху) ККУ.
Наразі працівники поліції проводять необхідні слідчо-розшукові заходи для з’ясування усіх обставин події та пошуку осіб, причетних до скоєння злочину.