Взрыв прогремел в квартире жителя Херсона

Так, в полицию обратился 60-летний житель Таврического микрорайона и сообщил, что около 03:00 в его квартире, которая находится на первом этаже, на кухне произошел взрыв. В помещении были повреждены оконные решетка, рама и частично мебель, пострадавших среди лиц нет.

На месте происшествия взрывотехники обнаружили и изъяли металлические осколки, характерные для корпуса гранаты Ф-1. Все изъятое направлено на экспертизу. По предварительной версии, взрывное устройство было заложено с улицы между оконной решеткой и рамой на кухне.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва) УК Украины.

Сейчас сотрудники полиции проводят необходимые следственно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия и поиска лиц, причастных к совершению преступления.