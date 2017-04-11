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Вибух пролунав біля приватного будинку у Рівному

Вибух пролунав біля приватного будинку у Рівному

Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Вибух у дворі приватного будинку на вул.Вербовій, 101 пролунав близько 4:00. Повідомляють у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, передає УНН.

"Сьогодні близько 4:00 у Рівному згорів автомобіль першого заступника голови ОДА Юрія Приварського. Як повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, вибух у дворі приватного будинку на вул.Вербовій, 101 пролунав близько 4 години. Зясувалось, що загорівся і вибухнув автомобіль "Renault Zoe"",- повідомили у поліції.

Власник авто деталі інциденту не коментує. Також не висловлює жодної з версій, хто міг це зробити. Єдине зазначає, що автомобіль не був застрахований.

Нагадаємо, 11 квітня у центрі Києва встався вибух.

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