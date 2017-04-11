Вибух пролунав біля приватного будинку у Рівному

"Сьогодні близько 4:00 у Рівному згорів автомобіль першого заступника голови ОДА Юрія Приварського. Як повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області, вибух у дворі приватного будинку на вул.Вербовій, 101 пролунав близько 4 години. Зясувалось, що загорівся і вибухнув автомобіль "Renault Zoe"",- повідомили у поліції.

Власник авто деталі інциденту не коментує. Також не висловлює жодної з версій, хто міг це зробити. Єдине зазначає, що автомобіль не був застрахований.

Нагадаємо, 11 квітня у центрі Києва встався вибух.