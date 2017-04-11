Взрыв прогремел возле частного дома в Ровно

“Сегодня около 4:00 в Киеве сгорел автомобиль первого заместителя председателя ОГА Юрия Приварського. Как сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области, взрыв во дворе частного дома на ул.Вербовой, 101 прогремел около 4:00. Выяснилось, что загорелся и взорвался автомобиль „Renault Zoe“ ”, - сообщили в полиции.

Владелец авто детали инцидента не комментирует. Также не выражает версий, кто мог это сделать. Но отмечает, что автомобиль не был застрахован.

Напомним, 11 апреля в центре Киева встався взрыв .