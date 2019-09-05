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Вибух на Тернопільщині: стали відомі подробиці стану ректора

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 вересня. УНН. У результаті вибуху в Тернопільській області ректор Національного економічного університету отримав травматичну ампутацію руки. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Окрім ампутації руки у потерпілого вибухова травма, осколкові поранення тіла. Дружину ректора доставили до реанімації з вибуховою політравмою та численними осколковими пораненнями тіла.

Нагадаємо, на подвір’ї приватного будинку у селі Петриків у Тернопільській області вибухнув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху постраждало двоє осіб. Пізніше стало відомо, що постраждали ректор Національного економічного університету та його дружина. Обох постраждалих госпіталізували. На місці вибуху виявили записку "подарунок від нас memento mori ректор memento mori".

Поліція розслідує вибух як замах на вбивство.

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