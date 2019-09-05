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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109442 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 121019 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112585 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118668 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124348 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150372 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150099 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Взрыв в Тернопольской области: стали известны подробности состояния ректора

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. В результате взрыва в Тернопольской области ректор Национального экономического университета получил травматическую ампутацию руки. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Кроме ампутации руки у пострадавшего взрывная травма, осколочные ранения тела. Жену ректора доставили в реанимацию со взрывной политравмой и многочисленными осколочными ранениями тела.

Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. Вследствие взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".

Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.

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