Взрыв в Тернопольской области: стали известны подробности состояния ректора

Кроме ампутации руки у пострадавшего взрывная травма, осколочные ранения тела. Жену ректора доставили в реанимацию со взрывной политравмой и многочисленными осколочными ранениями тела.

Напомним, во дворе частного дома в селе Петриков в Тернопольской области взорвалось неизвестное взрывное устройство. Вследствие взрыва пострадали два человека. Позже стало известно, что пострадали ректор Национального экономического университета и его жена. Оба пострадавших госпитализированы. На месте взрыва обнаружили записку "подарок от нас memento mori ректор memento mori".

Полиция расследует взрыв как покушение на убийство.