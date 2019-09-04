У дворі будинку ректора Тернопільського університету стався вибух, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На подвір’ї будинку ректора одного з Тернопільських університетів стався вибух, внаслідок якого постраждав ректор та його дружина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
Так, 4 вересня, о 7:50, до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі.
Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що на подвір’ї приватного будинку, у якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя зі своєю дружиною, стався вибух, внаслідок якого мешканці будинку отримали поранення.
Потерпілих доставили до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом "вибухова політравма".
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 (замаха на вбивство) ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.
Нагадаємо, що 2 вересня на Донеччині біля патруля ОБСЄ стався вибух.