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У дворі будинку ректора Тернопільського університету стався вибух, є постраждалі

У дворі будинку ректора Тернопільського університету стався вибух, є постраждалі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. На подвір’ї будинку ректора одного з Тернопільських університетів стався вибух, внаслідок якого постраждав ректор та його дружина. Про це УНН повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Так, 4 вересня, о 7:50, до чергової частини Тернопільського районного відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку по вулиці Тернопільській у селі Петриків стався вибух і є постраждалі. 

Прибувши на місце події поліцейські попередньо встановили, що на подвір’ї приватного будинку, у якому проживає ректор одного з вищих навчальних закладів Тернополя зі своєю дружиною, стався вибух, внаслідок якого мешканці будинку отримали поранення.

Потерпілих доставили до реанімаційного відділення університетської лікарні з діагнозом "вибухова політравма".

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 (замаха на вбивство) ККУ. Тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, що 2 вересня на Донеччині біля патруля ОБСЄ стався вибух.

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