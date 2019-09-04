Во дворе дома ректора Тернопольского университета произошел взрыв, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Во дворе дома ректора одного из Тернопольских университетов произошел взрыв, в результате которого пострадал ректор и его жена. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Тернопольской области.
Так, 4 сентября, в 7:50, в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.
Прибыв на место происшествия полицейские предварительно установили, что во дворе частного дома, в котором проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя со своей женой, произошел взрыв, в результате которого жители дома получили ранения.
Пострадавших доставили в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом "взрывная политравма".
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 (покушение на убийство) УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.
Напомним, что 2 сентября в Донецкой области возле патруля ОБСЕ произошел взрыв.