Вибух "Молота": прокуратура назвала три версії трагедії
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 11 липня. УНН. Розглядається три версії вибуху міномета “Молот” у результаті чого загинули троє військовослужбовців 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а ще дев’ятеро були поранені. Про це повідомив військовий прокурор Рівненського гарнізону Юрій Табака після проведення слідчого експерименту на Рівненському полігоні, передає УНН.
“Перша - це людський фактор (подвійне зарядження міномета), друга - неналежний стан міномета, третя - неналежний стан міни, яка заряджалась”, — сказав військовий прокурор.
Нагадаємо, 6 липня під час військових навчань на Рівненському полігоні внаслідок вибуху міномета загинули троє бійців 15 окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади й базується в Ужгороді. Ще дев’ятеро військовослужбовців поранені.
Після цього Президент України Петро Порошенко доручив міністру оборони та начальнику Генштабу розібратись із причинами трагедії на Рівненському полігоні, а також заборонив застосовувати міномети, які стали причинами трагедії, на навчаннях.
На сьогодні, 11 липня, був запланований слідчий експеримент для встановлення причин вибуху міномета "Молот".