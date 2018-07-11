Взрыв "Молота": прокуратура назвала три версии трагедии
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 11 июля. УНН. Рассматривается три версии взрыва миномета "Молот" в результате чего погибли трое военнослужащих 128-й отдельной горно-пехотной бригады, а еще девять были ранены. Об этом сообщил военный прокурор Ровенского гарнизона Юрий Табака после проведения следственного эксперимента на Ровенском полигоне, передает УНН.
"Первая - это человеческий фактор (двойная зарядка миномета), вторая - ненадлежащее состояние миномета, третья - ненадлежащее состояние мины, которая заряжалась", - сказал военный прокурор.
Напомним, 6 июля во время военных учений на Ровенском полигоне в результате взрыва миномета погибли трое бойцов 15 отдельного горно-пехотного батальона, который входит в состав 128-й отдельной горно-пехотной бригады и базируется в Ужгороде. Еще девять военнослужащих ранены.
После этого Президент Украины Петр Порошенко поручил министру обороны и начальнику Генштаба разобраться с причинами трагедии на Ровенском полигоне, а также запретил применять минометы, которые стали причинами трагедии, на учениях.
Сегодня, 11 июля, был запланирован следственный эксперимент по установлению причин взрыва миномета "Молот".