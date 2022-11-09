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Виборці підтримали право на аборт на референдумі в США

Виборці підтримали право на аборт на референдумі в США

Київ • УНН

 • 254387 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Виборці США стали на бік захисту доступу до процедури у відповідь на рішення Верховного суду скасувати загальнонаціональний доступ жінок до аборту, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Виборці у Каліфорнії, Вермонті та Мічигані рішуче підтримали запропоновані поправки до конституції штату, які гарантують право на аборт.

А в республіканському Кентуккі, де аборти були заборонені, виборці відкинули поправку до статуту штату.

У Монтані попередній підрахунок голосів показав, що виборці також виступили проти законодавства.

Голосування у Каліфорнії, Мічигані та Вермонті за конституційні поправки, що захищають право на аборт, не було дивним: усі три штати є демократичними.

Однак у консервативному Кентуккі голосування, підтримане групами противників абортів, було відхилено з відносно невеликим відривом від 52 до 48 відсотків.

Аналітики припускають, що виборці були мотивовані з'явитися на проміжні вибори у вівторок частково рішенням Верховного суду про відміну справи Роу проти Уейда 1973 року, в якому аборт був визнаний конституційним правом.

Близько 15 штатів запровадили повномасштабні заборони, які Білий дім назвав «радикальними» зазіханнями на основні права.

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