Избиратели поддержали право на аборт на референдуме в США

Детали

Избиратели в Калифорнии, Вермонте и Мичигане решительно поддержали предложенные поправки к конституции штата, гарантирующие право на аборт.

А в республиканском Кентукки, где аборты были запрещены, избиратели отвергли поправку в устав штата.

В Монтане предварительный подсчет голосов показал, что избиратели также выступили против законодательства.

Голосование в Калифорнии, Мичигане и Вермонте за конституционные поправки, защищающие право на аборт, не было удивительным: все три штата являются демократическими.

Однако в консервативном Кентукки голосование, поддержанное группами противников абортов, было отклонено с относительно небольшим отрывом от 52 до 48 процентов.

Аналитики предполагают, что избиратели были мотивированы явиться на промежуточные выборы во вторник частично решением Верховного суда об отмене дела Роу против Уэйда 1973 г., в котором аборт был признан конституционным правом.

Около 15 штатов ввели полномасштабные запреты, которые Белый дом назвал «радикальными» посягательствами на основные права.