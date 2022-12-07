Вибори у США: демократи розширюють більшість у Сенаті

Деталі

Ворнок, старший пастор баптистської церкви Ебенезер в Атланті, переміг колишнього професійного футболіста Гершеля Вокера, якого підтримував колишній президент США Дональд Трамп. Передвиборні перегони перейшли до другого туру минулого місяця, оскільки жоден з кандидатів не зміг набрати більше ніж 50 відсотків голосів у день виборів.

У той час як республіканці матимуть більшість у Палаті представників, перемога Ворнока принесе демократам більшість у 51 місце у Сенаті. Демократи технічно мали б більшість, якби й Вокер переміг, але перемога Ворнока означає, що демократи матимуть більшість у всіх комітетах, що дозволить їм легко просувати кандидатів президента США Джо Байдена.

Це друга сенатська гонка, яку Ворнок виграв менш ніж за два роки. Він переміг колишнього сенатора Келлі Леффлер (від Республіканської партії) на позачергових виборах, які також мали другий тур у січні 2021 року. Нова перемога означає, що він матиме повний шестирічний термін, перш ніж будуть наступні вибори.

Доповнення

У штаті Джорджія 6 грудня відбувся другий тур виборів у Сенат США, бо жоден з кандидатів не набрав 50% голосів.