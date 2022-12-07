Выборы в США: демократы расширяют большинство в Сенате

Детали

Уорнок, старший пастор баптистской церкви Эбенезер в Атланте, победил бывшего профессионального футболиста Гершеля Уокера, которого поддерживал бывший президент США Дональд Трамп. Предвыборная гонка перешла во второй тур прошлого месяца, поскольку ни один из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов в день выборов.

В то время как республиканцы будут иметь большинство в Палате представителей, победа Уорнока принесет демократам большинство в 51 место в Сенате. Демократы технически имели бы большинство, если бы Уокер победил, но победа Уорнока означает, что демократы будут иметь большинство во всех комитетах, что позволит им легко продвигать кандидатов президента США Джо Байдена.

Это вторая сенатская гонка, которую Уорнок выиграл менее чем за два года. Он победил бывшего сенатора Келли Леффлер (от Республиканской партии) на внеочередных выборах, также имевших второй тур в январе 2021 года. Новая победа означает, что у него будет полный шестилетний срок, прежде чем будут следующие выборы.

Дополнение

В штате Джорджия 6 декабря состоялся второй тур выборов в Сенат США, потому что ни один из кандидатов не набрал 50% голосов.