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Вибори до виконкому УЄФА: Кличко теж за Павелка

Вибори до виконкому УЄФА: Кличко теж за Павелка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Герой України, екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко висловив свою підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА. Про це йдеться у листі Кличка, адресованому ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації.

"Уміння ефективно працювати в команді та вирішувати найскладніші завдання є однією із сильних рис Андрія Павелка. Разом нам вдалося організувати в Києві незабутнє футбольне свято — фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018", - зазначив Кличко, додавши, що Київ готовий до реалізації нових футбольних проектів найвищого рівня разом із ФФУ.

Нагадаємо, вибори членів виконкому УЄФА проходитимуть завтра, 7 лютого, у Римі. Від України єдиним делегатом на вибори висунуто чинного президента ФФУ Андрія Павелка.

Зауважимо, що цього річ, попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися ще у жовтні минулого року. На наступні вибори він також не зможе подати свою кандидату через вікові обмеження. Таким чином футбольна кар'єра Суркіса-старшого на міжнародній арені завершується.

Додамо, що у березні минулого року, виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно. 

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