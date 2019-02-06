Вибори до виконкому УЄФА: Кличко теж за Павелка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Герой України, екс-чемпіон світу з боксу, мер Києва Віталій Кличко висловив свою підтримку кандидатури президента Федерації футболу України Андрія Павелка на майбутніх виборах нових членів Виконавчого комітету УЄФА. Про це йдеться у листі Кличка, адресованому ФФУ та керівникам футбольних асоціацій країн Європи, передає УНН із посиланням на прес-службу Федерації.
"Уміння ефективно працювати в команді та вирішувати найскладніші завдання є однією із сильних рис Андрія Павелка. Разом нам вдалося організувати в Києві незабутнє футбольне свято — фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2018", - зазначив Кличко, додавши, що Київ готовий до реалізації нових футбольних проектів найвищого рівня разом із ФФУ.
Нагадаємо, вибори членів виконкому УЄФА проходитимуть завтра, 7 лютого, у Римі. Від України єдиним делегатом на вибори висунуто чинного президента ФФУ Андрія Павелка.
Зауважимо, що цього річ, попередній представник України в УЄФА Григорій Суркіс втратив можливість балотуватися ще у жовтні минулого року. На наступні вибори він також не зможе подати свою кандидату через вікові обмеження. Таким чином футбольна кар'єра Суркіса-старшого на міжнародній арені завершується.
Додамо, що у березні минулого року, виконком ФФУ підтримав висунення Павелка на вибори в УЄФА одноголосно.