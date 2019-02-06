Выборы в исполком УЕФА: Кличко тоже за Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Герой Украины, экс-чемпион мира по боксу, мэр Киева Виталий Кличко выразил свою поддержку кандидатуры президента Федерации футбола Украины Андрея Павелко на предстоящих выборах новых членов Исполнительного комитета УЕФА. Об этом говорится в письме Кличко, адресованном ФФУ и руководителям футбольных ассоциаций стран Европы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации.
"Умение эффективно работать в команде и решать самые сложные задачи является одной из сильных черт Андрея Павелко. Вместе нам удалось организовать в Киеве неизгладимое футбольный праздник - финал Лиги чемпионов УЕФА-2018", - отметил Кличко, добавив, что Киев готов к реализации новых футбольных проектов высокого уровня вместе с ФФУ.
Напомним, выборы членов исполкома УЕФА будут проходить завтра, 7 февраля, в Риме. От Украины единственным делегатом на выборы выдвинуто действующего президента ФФУ Андрея Павелко.
Заметим, что в этом году, предыдущий представитель Украины в УЕФА Григорий Суркис потерял возможность баллотироваться еще в октябре прошлого года. На следующие выборы он также не сможет подать свою кандидату-за возрастных ограничений. Таким образом футбольная карьера Суркиса-старшего на международной арене завершается.
Добавим, что в марте прошлого года, исполком ФФУ поддержал выдвижение Павелко на выборы в УЕФА единогласно.