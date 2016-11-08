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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 23325 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Виборчі дільниці відкрилися на західному узбережжі США

Виборчі дільниці відкрилися на західному узбережжі США

Київ • УНН

 • 6806 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голосування на виборах президента США розпочалося на західному узбережжі Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на The Telegraph.

Виборчі дільниці, зокрема, о 7:00 (17:00 за Києвом - ред.) відкрилися у штаті Каліфорнія.

Також вказано, що розпочинають голосування штати Аляска, Айдахо, Невада і Вашингтон.

Як зазначається, не розпочалося голосування на Гаваях.

Кандидатом від Демократичної партії є колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, від Республіканської партії - магнат Дональд Трамп.

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