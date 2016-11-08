Виборчі дільниці відкрилися на західному узбережжі США
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голосування на виборах президента США розпочалося на західному узбережжі Сполучених Штатів, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Виборчі дільниці, зокрема, о 7:00 (17:00 за Києвом - ред.) відкрилися у штаті Каліфорнія.
Також вказано, що розпочинають голосування штати Аляска, Айдахо, Невада і Вашингтон.
Як зазначається, не розпочалося голосування на Гаваях.
Кандидатом від Демократичної партії є колишній державний секретар США Хілларі Клінтон, від Республіканської партії - магнат Дональд Трамп.