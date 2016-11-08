Избирательные участки открылись на западном побережье США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Голосование на выборах президента США началось на западном побережье Соединенных Штатов, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Избирательные участки, в частности, в 7:00 (17:00 по Киеву - ред.) открылись в штате Калифорния.
Также указано, что начанают голосование штаты Аляска, Айдахо, Невада и Вашингтон.
Как отмечается, не началось голосование на Гавайях.
Кандидатом от Демократической партии является бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, от Республиканской партии - магнат Дональд Трамп.