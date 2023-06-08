"Вибір року": комплексна програма, що допоможе знизити вагу

Так, десятий рік поспіль Herbalife посідає першу сходинку у номінаціях «Найкраща програма для корекції та зниження ваги» та «Найкращі дієтичні добавки». Цьогоріч компанія також здобула найвище визнання в номінації «Найкращий Протеїновий коктейль».

У номінації «Найкраща програма для корекції та зниження ваги» перемогла незмінна трійка продуктів:

1. Рослинний напій Алое*, який підтримує корисну мікрофлору кишечника та стимулює природну роботу системи травлення.

2. Протеїновий коктейль Формула 1* – збалансована їжа у склянці, якою можна замінити повноцінний прийом їжі, забезпечивши організм необхідним набором поживних речовин.

3. Протеїнова суміш Формула 3*, у порції якої міститься 5 грамів високоякісного білка для підтримки м'язової маси та забезпечення більш тривалого відчуття ситості.

У номінації «Найкращі дієтичні добавки» перемогли «Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для чоловіків»*, «Формула 2. Комплекс вітамінів та мінералів для жінок»*, Комплекс амінокислот Найтворкс*, комплекс, який сприяє зміцненню та захисту серцево-судинної системи Бета Харт*, комплекс поліненасичених жирних кислот ЕПК та ДГК у вегетаріанській капсулі Гербалайфлайн Макс*.

Окрім того, визнаний бестселер серед продуктів компанії Протеїновий коктейль Формула 1* цьогоріч посів першу сходинку у номінації «Найкращий Протеїновий коктейль». Це – повноцінна їжа, яка забезпечує відчуття насиченості протягом декількох годин, містить збалансовану комбінацію необхідних поживних речовин та готується всього за 2 хвилини! В складі коктейлю – високоякісний соєвий білок, харчові волокна та комплекс із більш ніж 20-ти найважливіших вітамінів та мінералів, включаючи вітаміни B6, B12, D та C. Компанія пропонує вісім неймовірних смаків продукту, що здатні задовільнити вимоги найвибагливіших гурманів.

Ця перемога засвідчує високу оцінку продукції компанії українськими споживачами. І в цьому заслуга всіх співробітників, експертів з харчування та науковців, а також Дистриб’юторів Herbalife, які допомагають клієнтам долучитись до збалансованого харчування та здорового способу життя. Протягом 40 років мета компанії незмінна – робити доступними якісні продукти збалансованого харчування та змінювати життя людей на краще.

«Отримувати таку високу оцінку й визнання з року в рік для нас дуже цінно та радісно – вже десять років поспіль споживач підтверджує експертизу та якість продуктів Herbalife, а рівень довіри до компанії залишається високим протягом багатьох років. Це свідчить про те, що ми рухаємося справді в правильному напрямку, пропонуємо споживачам лише найкраще на найякісніше, дослухаймося до їх потреб і побажань. Також хочу сказати, що особливо приємно отримувати визнання в настільки важкий для нашої країни час. Адже, не дивлячись ні на що, ми продовжуємо працювати задля допомоги людям у формуванні правильних звичок харчування, пропонуючи високоякісні продукти, персональний підхід, індивідуальні консультації та підтримку. І, звісно, обіцяємо, що в 2023-му ми порадуємо українців неймовірними новинками – якісними та затребуваними продуктами», - говорить Тетяна Серебряник, директор Herbalife Україна.

Міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року» щорічно визначає найкращі в масштабах України товари та послуги шляхом всеукраїнського дослідження споживчих уподобань та оцінки якості товарів.

*Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.

Про компанію

Herbalife — це провідна компанія та спільнота, яка працює в галузі здорового способу життя. З 1980 року вона змінює життя людей за допомогою якісних продуктів харчування, а також можливостей для ведення бізнесу своїми Дистриб’юторами. Компанія пропонує споживачам продукти, які базуються на наукових розробках, у понад 90 країнах через мережу дистриб’юторів-підприємців – Дистриб’юторів. Вони надають індивідуальні тренінги та утворюють спільноту підтримки, яка надихає своїх клієнтів прийняти більш здоровий та активний спосіб життя, щоб жити найкращим чином. Акції Herbalife котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі (HLF).