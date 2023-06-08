"Выбор года": комплексная программа, которая поможет снизить вес

Десятый год подряд Herbalife занимает первое место в номинациях «Лучшая программа для коррекции и снижения веса» и «Лучшие диетические добавки». В этом году компания также получила наивысшее признание в номинации «Лучший протеиновый коктейль».

В номинации «Лучшая программа для коррекции и снижения веса» победила неизменная тройка продуктов:

1. Растительный напиток Алоэ*, который поддерживает полезную микрофлору кишечника и стимулирует естественную работу пищеварительной системы.

2. Протеиновый коктейль Формула 1* – сбалансированная еда в стакане, которой можно заменить полноценный прием пищи, снабдив организм необходимым набором питательных веществ.

3. Протеиновая смесь Формула 3*, в порции которой содержится 5 г высококачественного белка для поддержания мышечной массы и обеспечения более длительного ощущения сытости.

В номинации «Лучшие диетические добавки» победили «Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для мужчин»*, «Формула 2. Комплекс витаминов и минералов для женщин»*, Комплекс аминокислот Найтворкс*, комплекс, способствующий укреплению и защите сердечно-сосудистой системы Бета Харт*, комплекс полиненасыщенных жирных кислот ЭПК и ДГК в вегетарианской капсуле Гербалайфлайн Макс*.

Кроме того, признанный бестселлер среди продуктов компании протеиновый коктейль Формула 1* занял первое место в номинации «Лучший Протеиновый коктейль». Это полноценная пища, которая обеспечивает ощущение насыщенности в течение нескольких часов, содержит сбалансированную комбинацию необходимых питательных веществ и готовится всего за 2 минуты! В составе коктейля – высококачественный соевый белок, пищевые волокна и комплекс из более чем 20 важнейших витаминов и минералов, включая витамины B6, B12, D и C. Компания предлагает восемь невероятных вкусов продукта, которые способны удовлетворить требования самых требовательных гурманов.

Данная победа свидетельствует о высокой оценке продукции компании украинскими потребителями. И в этом заслуга всех сотрудников, экспертов по питанию и научных работников, а также Дистрибьюторов Herbalife, которые помогают клиентам приобщиться к сбалансированному питанию и здоровому образу жизни. В течение 40 лет цель компании неизменна – делать доступными качественные продукты сбалансированного питания и изменять жизнь людей к лучшему.

«Получать столь высокую оценку и признание из года в год для нас очень ценно и радостно – уже десять лет подряд потребитель подтверждает экспертизу и качество продуктов Herbalife, а уровень доверия к компании остается высоким на протяжении многих лет. Это свидетельствует о том, что мы двигаемся действительно в правильном направлении, предлагаем потребителям только самое лучшее, прислушиваемся к их потребностям и пожеланиям. Также хочу сказать, что особенно приятно получать признание в столь тяжелое для нашей страны время. Ведь, несмотря ни на что, мы продолжаем работать для помощи людям в формировании правильных привычек питания, предлагая высококачественные продукты, персональный подход, индивидуальные консультации и поддержку. И, конечно, обещаем, что в 2023-м мы порадуем украинцев невероятными новинками – качественными и востребованными продуктами», - говорит Татьяна Серебряник, директор Herbalife Украина.

Международный фестиваль-конкурс «Выбор года» ежегодно определяет лучшие в масштабах Украины товары и услуги путем всеукраинского исследования потребительских предпочтений и оценки качества товаров.

*Диетическая добавка. Не является лекарственным средством.

О компании

Herbalife – это ведущая компания и сообщество, работающее в области здорового образа жизни. С 1980 года она меняет жизнь людей с помощью качественных продуктов питания, а также возможностей для ведения бизнеса своими дистрибьюторами. Компания предлагает потребителям продукты, основанные на научных разработках, более чем в 90 странах через сеть Дистрибьюторов-предпринимателей. Они предоставляют индивидуальные тренинги и образуют сообщество поддержки, вдохновляющее своих клиентов принять более здоровый и активный образ жизни, чтобы жить наилучшим образом. Акции Herbalife котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже (HLF).