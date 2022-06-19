"Ви – наші герої!": Генштаб ЗСУ опублікував відео до Дня медика

Цитата

"Медики дають нове життя.

Медики рятують життя.

Медики ризикують своїм життям заради інших.

Вражають своїм професіоналізмом і мужністю.

Працюють в надзвичайних умовах.

Щиро дякуємо Вам!

Ви – наші герої!" – написали в Генштабі.

Додамо

Також українських медиків зі святом привітав президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!" – написав глава держави у Telegram.