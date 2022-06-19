"Ви – наші герої!": Генштаб ЗСУ опублікував відео до Дня медика
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Генштаб ЗСУ до Дня медика опублікував відео роботи українських лікарів та медсестер в умовах війни, інформує УНН.
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"Медики дають нове життя.
Медики рятують життя.
Медики ризикують своїм життям заради інших.
Вражають своїм професіоналізмом і мужністю.
Працюють в надзвичайних умовах.
Щиро дякуємо Вам!
Ви – наші герої!" – написали в Генштабі.
Додамо
Також українських медиків зі святом привітав президент Володимир Зеленський.
"Сьогодні професійне свято відзначають наші медики. Віддані своїй справі, вони проявляють героїзм, рятуючи життя людей. Щодня, у найскладніших умовах. У лікарнях і поблизу лінії фронту. Дякую за вашу роботу та добре серце!" – написав глава держави у Telegram.