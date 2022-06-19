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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Вы – наши герои!": Генштаб ВСУ опубликовал видео ко Дню медика

Киев • УНН

 • 251707 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Генштаб ВСУ ко Дню медика опубликовал видео работы врачей и медсестер в условиях войны, информирует УНН.

Цитата

"Медики дают новую жизнь.
Медики спасают жизнь.
Медики рискуют своей жизнью ради других.
Поражают своим профессионализмом и мужеством.
Работают в чрезвычайных условиях.
Искренне благодарим Вас!
Вы – наши герои!" – написали в Генштабе.

Добавим

Также украинских медиков поздравил президент Владимир Зеленский.

"Сегодня профессиональный праздник отмечают наши медики. Преданные своему делу, они проявляют героизм, спасая жизнь людей. Каждый день, в самых сложных условиях. В больницах и вблизи линии фронта. Спасибо за вашу работу и доброе сердце!" – написал глава государства в Telegram.

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