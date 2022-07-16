Везуть призовників на КАМАЗах: повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки

Деталі

Андрющенко повідомляє, що минулої доби через місто рухалася велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів.

Крім того, по прикордонних з Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл.

Цитата

“Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.

З урахуванням заяви сергія шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво”, – написав Андрющенко у Telegram.

Доповнення

Міністр оборони російської федерації сергій шойгу наказав нарощувати дії російських військових угруповань на всіх напрямках в Україні.