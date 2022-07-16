Везуть призовників на КАМАЗах: повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки, на КАМАЗах звозять призовників, передає УНН.
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Андрющенко повідомляє, що минулої доби через місто рухалася велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів.
Крім того, по прикордонних з Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл.
Цитата
“Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.
З урахуванням заяви сергія шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво”, – написав Андрющенко у Telegram.
Доповнення
Міністр оборони російської федерації сергій шойгу наказав нарощувати дії російських військових угруповань на всіх напрямках в Україні.