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Везуть призовників на КАМАЗах: повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки

Везуть призовників на КАМАЗах: повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки

Київ • УНН

 • 174822 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що повз Маріуполь фіксують рух рашистської військової техніки, на КАМАЗах звозять призовників, передає УНН.

Деталі

Андрющенко повідомляє, що минулої доби через місто рухалася велика колона військової техніки до 100 одиниць в бік Запорізької області. У колоні на тягачах помічено БМД-4, які частина людей сприйняла за танки. Також велика кількість БТРів.

Крім того, по прикордонних з Запорізькою областю селах Нікольського та Мангушського районів оселилась велика кількість російських солдат, яких завезено КАМАЗами. Розселяються переважно в приміщеннях шкіл.

Цитата

“Місцеві повідомляють, що абсолютна більшість окупантів зовсім юнаки. Деякі в розмовах кажуть, що несуть службу за призовом.

З урахуванням заяви сергія шойгу про посилення наступу по всіх напрямках, сподіваємось на швидке перетворення окупантів на добриво”, – написав Андрющенко у Telegram.

Доповнення

Міністр оборони російської федерації сергій шойгу наказав нарощувати дії російських військових угруповань на всіх напрямках в Україні.

Українські Національні Новини

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