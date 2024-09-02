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Вертоліт з президентом Ірану розбився через густий туман

Вертоліт з президентом Ірану розбився через густий туман

Київ • УНН

 • 34342 перегляди

Фінальний звіт про авіакатастрофу вертольота з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі вказує на густий туман як основну причину. Вертоліт врізався в гору через складні погодні умови в регіоні.

Вертоліт з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі врізався в гору через погодні умови. Про це йдеться у фінальному звіті про авіакатастрофу, пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У документі зазначається, що катастрофу вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, викликав густий туман.

"Основною причиною катастрофи вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - зазначено у звіті.

У результаті вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та інші високопосадовці, врізався в гору.

У попередньому звіті іранських військових, опублікованому у травні цього року, говорилося, що під час розслідування не виявили жодних доказів злочину чи нападу.

Нагадаємо, 19 травня гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту, повертаючись із Азербайджану, здійснив "жорстку посадку". Тривалий час рятувальники шукали місце катастрофи в гірській місцевості.

Іран готовий відновити переговори з США щодо ядерної програми28.08.24, 15:23 • 13110 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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