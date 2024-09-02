Вертоліт з президентом Ірану розбився через густий туман
Київ • УНН
Фінальний звіт про авіакатастрофу вертольота з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі вказує на густий туман як основну причину. Вертоліт врізався в гору через складні погодні умови в регіоні.
Вертоліт з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі врізався в гору через погодні умови. Про це йдеться у фінальному звіті про авіакатастрофу, пише Reuters, передає УНН.
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У документі зазначається, що катастрофу вертольота, внаслідок якого загинув Раїсі, викликав густий туман.
"Основною причиною катастрофи вертольота стали складні погодні умови в регіоні", - зазначено у звіті.
У результаті вертоліт, на борту якого перебували Раїсі та інші високопосадовці, врізався в гору.
У попередньому звіті іранських військових, опублікованому у травні цього року, говорилося, що під час розслідування не виявили жодних доказів злочину чи нападу.
Нагадаємо, 19 травня гелікоптер з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі на борту, повертаючись із Азербайджану, здійснив "жорстку посадку". Тривалий час рятувальники шукали місце катастрофи в гірській місцевості.
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