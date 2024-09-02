Вертолет с президентом Ирана разбился из-за густого тумана
Киев • УНН
Финальный отчет об авиакатастрофе вертолета с президентом Ирана Эбрагимом Раиси указывает на густой туман как основную причину. Вертолет врезался в гору из-за сложных погодных условий в регионе.
Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси врезался в гору из-за погодных условий. Об этом говорится в финальном отчете об авиакатастрофе, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В документе отмечается, что катастрофу вертолета, в результате которого погиб Раиси, вызвал густой туман.
«Основной причиной катастрофы вертолета стали сложные погодные условия в регионе», - указано в отчете.
В результате вертолет, на борту которого находились Раиси и другие высокопоставленные чиновники, врезался в гору.
В предыдущем отчете иранских военных, опубликованном в мае этого года, говорилось, что в ходе расследования не обнаружили никаких доказательств преступления или нападения.
Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту, возвращаясь из Азербайджана, совершил «жесткую посадку». Долгое время спасатели искали место катастрофы в горной местности.
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