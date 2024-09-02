Вертолет с президентом Ирана разбился из-за густого тумана

Вертолет с президентом Ирана Эбрагимом Раиси врезался в гору из-за погодных условий. Об этом говорится в финальном отчете об авиакатастрофе, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В документе отмечается, что катастрофу вертолета, в результате которого погиб Раиси, вызвал густой туман.

«Основной причиной катастрофы вертолета стали сложные погодные условия в регионе», - указано в отчете.

В результате вертолет, на борту которого находились Раиси и другие высокопоставленные чиновники, врезался в гору.

В предыдущем отчете иранских военных, опубликованном в мае этого года, говорилось, что в ходе расследования не обнаружили никаких доказательств преступления или нападения.

Напомним, 19 мая вертолет с президентом Ирана Ибрагимом Раиси на борту, возвращаясь из Азербайджана, совершил «жесткую посадку». Долгое время спасатели искали место катастрофы в горной местности.

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