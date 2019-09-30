Верховний Суд визнав, що у вироку виконавцям нападу на Гандзюк не згадується Мангер – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Колегія суддів Верховного Суду постановила, що вирок виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк ніяк не стосується Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко в Facebook, передає УНН.
"Верховний Суд визнав, що вирок виконавцям нападу на Катерину Гандзюк не стосується до Владислава Мангера", - написав захисник.
За його словами, рішення суду вже отримали на руки.
"Отже, вирок виконавцям взагалі ніяк не стосується Мангера. Мангер у ньому не згадується, про Мангера у вироку ні слова, замовника у вироку не встановлено", - підкреслив Ільченко.
Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: її облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.
На початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві Гандзюк.
Мангер підозрювався у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.
У квітні цього року Мангеру у справі вбивства Гандзюк було змінено підозру на ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
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