Верховний Суд визнав, що у вироку виконавцям нападу на Гандзюк не згадується Мангер – адвокат

$41.400.13
45.840.29
ukru
Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
Ексклюзив
15:51 • 4188 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

13:43 • 19305 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11:26 • 39494 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 52473 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 110067 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

11 квітня, 07:48 • 78115 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 65076 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 292642 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 174707 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 142190 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1м/с
30%
Популярнi новини

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

11 квітня, 07:02 • 85751 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

11 квітня, 08:05 • 81449 перегляди

Не дайте хакерам другий шанс: фахівці пояснили, чому кіберзлочинці повертаються до зламаних мереж

11 квітня, 09:37 • 33043 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

11 квітня, 09:39 • 48537 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20085 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 110023 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 292621 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 230319 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 344450 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 359738 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Борис Пісторіус

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Рустем Умєров

Володимир Зеленський

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Миколаївська область

Реклама
УНН Lite

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

15:50 • 1596 перегляди

Зірка "Білого лотоса" Патрік Шварценеггер показав, як зробити протеїновий коктейль "у стилі Саксона"

14:12 • 10069 перегляди

Фільм "Чарівник країни Оз" відродиться на гігантському екрані The Sphere з допомогою ШІ Google

13:19 • 12267 перегляди

До акторського складу приквел серіалу "Блондинка в законі" - "Елль" приєдналася Емі Пітц

13:19 • 11582 перегляди

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 20490 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

IRIS-T

Старлінк

Coca-Cola

БМ-27 «Ураган»

Верховний Суд визнав, що у вироку виконавцям нападу на Гандзюк не згадується Мангер – адвокат

Київ • УНН

 • 8901 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Колегія суддів Верховного Суду постановила, що вирок виконавцям нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк ніяк не стосується Владислава Мангера, підозрюваного в організації вбивства Гандзюк. Про це повідомив адвокат Мангера Дмитро Ільченко в Facebook, передає УНН.

Верховний Суд визнав, що у вироку виконавцям нападу на Гандзюк не згадується Мангер – адвокат

"Верховний Суд визнав, що вирок виконавцям нападу на Катерину Гандзюк не стосується до Владислава Мангера", - написав захисник.

За його словами, рішення суду вже отримали на руки.

"Отже, вирок виконавцям взагалі ніяк не стосується Мангера. Мангер у ньому не згадується, про Мангера у вироку ні слова, замовника у вироку не встановлено", - підкреслив Ільченко.

Нагадаємо, напад на Гандзюк стався 31 липня 2018 року: її облили сірчаною кислотою в Херсоні. Гандзюк отримала хімічні опіки понад 30% тіла. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

На початку червня цього року суд виніс вирок обвинуваченим у вбивстві Гандзюк.

Мангер підозрювався у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України.

У квітні цього року Мангеру у справі вбивства Гандзюк було змінено підозру на ч. 3 ст. 27 і ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Ще один фігурант справи, Олексій Левін, ховається за кордоном. Коли Юрій Луценко був генпрокурором, він заявив, що прокурори "займаються тим, щоб в рамках рішенням Інтерполу його затримати й екстрадувати в Україну".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.91
Bitcoin
$82,509.80
S&P 500
$5,287.21
Tesla
$244.90
Газ TTF
$33.76
Золото
$3,258.29
Ethereum
$1,565.41