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Верховный Суд признал, что в приговоре исполнителям нападения на Гандзюк не упоминается Мангер – адвокат

Киев • УНН

 • 8901 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Коллегия судей Верховного Суда постановила, что приговор исполнителям нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру, подозреваемого в организации убийства Гандзюк. Об этом сообщил адвокат Мангера Дмитрий Ильченко в Facebook, передает УНН.

Верховный Суд признал, что в приговоре исполнителям нападения на Гандзюк не упоминается Мангер – адвокат

"Верховный Суд признал, что приговор исполнителям нападения на Катерину Гандзюк не имеет никакого отношения к Владиславу Мангеру", - написал защитник.

По его словам, решение суда уже получили на руки.

"Итак, приговор исполнителям вообще никак не касается Мангера. Мангер в нем не упоминается, о Мангере в приговоре ни слова, заказчик в приговоре не установлен", - подчеркнул Ильченко.

Напомним, нападение на Гандзюк произошло 31 июля 2018 года: ее облили серной кислотой в Херсоне. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

В начале июня этого года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве Гандзюк. 

Мангер подозревался в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 15 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

В апреле этого года Мангеру по делу убийства Гандзюк было изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Еще один фигурант дела, Алексей Левин, скрывается за границей. Когда Юрий Луценко был генпрокурором, он заявил, что прокуроры "занимаются тем, чтобы в рамках решением Интерпола его задержать и экстрадировать в Украину".

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