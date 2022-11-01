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Верховний суд США заморозив публікацію податкових декларацій Трампа

Верховний суд США заморозив публікацію податкових декларацій Трампа

Київ • УНН

 • 232368 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Дональд Трамп, який роками боровся за збереження конфіденційності своїх податкових декларацій, у вівторок досяг ще однієї відстрочки від Верховного суду США. Про це інформує AFP, передає УНН.

Деталі

Комітет Палати представників, очолюваний демократами протягом останніх трьох років вимагав від Трампа і пов'язаних з ним комерційних структур усі податкові декларації за період з 2015 по 2020 рік.

Але, на відміну від президентів із 1970-х років, Трамп відмовився оприлюднити свої податкові декларації та затято боровся у судах, щоб заблокувати запит Конгресу.

Після численних епізодів федеральний апеляційний суд минулого тижня нарешті дозволив IRS передати документи комітету, що підготувало ґрунт для того, щоб це сталося до проміжних виборів 8 листопада.

Потім магнат нерухомості подав остаточну екстрену апеляцію до Верховного суду США.

Відповідно до своєї практики суд призупинив переведення у вівторок доти, доки він не матиме інформації, необхідної для винесення рішення по суті. Він попросив комітет надати свої аргументи до 10 листопада і незабаром після цього винести своє рішення.

Хоча Верховний суд був ретельно назначений Трампом за часів його президенства, судді ніколи не виносили рішень на його користь у цій галузі, зокрема, дозволяючи у 2020 році передачу його податкових звітів та ділових документів до офісу окружного прокурора Манхеттена, який розслідує його справи.

До свого тріумфу на президентських виборах 2016 року Трамп часто вихвалявся, що він «справді багатий». З того часу відсутність прозорості підживлювала чутки про розмір його багатства або потенційні конфлікти інтересів.

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