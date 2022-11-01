Верховный суд США заморозил публикацию налоговых деклараций Трампа

Детали

Комитет Палаты представителей, возглавляемый демократами в течение последних трех лет требовал от Трампа и связанных с ним коммерческих структур все налоговые декларации за период с 2015 по 2020 год.

Но, в отличие от президентов с 1970-х годов, Трамп отказался обнародовать свои налоговые декларации и упорно боролся в судах, чтобы заблокировать запрос Конгресса.

После многочисленных эпизодов федеральный апелляционный суд на прошлой неделе наконец разрешил IRS передать документы комитету, что подготовило почву для того, чтобы это произошло до промежуточных выборов 8 ноября.

Затем магнат недвижимости подал окончательную экстренную апелляцию в Верховный суд США.

В соответствии со своей практикой суд приостановил перевод во вторник до тех пор, пока у него не будет информации, необходимой для вынесения решения по существу. Он попросил комитет предоставить свои аргументы до 10 ноября и вскоре после этого вынести свое решение.

Хотя Верховный суд был тщательно назначен Трампом во время его президентства, судьи никогда не выносили решений в его пользу в этой области, в частности, разрешая в 2020 году передачу его налоговых отчетов и деловых документов в офис окружного прокурора Манхэттена, который расследует его дела.

До своего триумфа на президентских выборах 2016 года Трамп часто хвастался, что он «действительно богат». С тех пор отсутствие прозрачности подпитывало слухи о размере его богатства или потенциальных конфликтах интересов.