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Верховный суд США заморозил публикацию налоговых деклараций Трампа

Верховный суд США заморозил публикацию налоговых деклараций Трампа

Киев • УНН

 • 232364 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Дональд Трамп, который годами боролся за сохранение конфиденциальности своих налоговых деклараций, во вторник добился еще одной отсрочки от Верховного суда США. Об этом информирует AFP, передает УНН.

Детали

Комитет Палаты представителей, возглавляемый демократами в течение последних трех лет требовал от Трампа и связанных с ним коммерческих структур все налоговые декларации за период с 2015 по 2020 год.

Но, в отличие от президентов с 1970-х годов, Трамп отказался обнародовать свои налоговые декларации и упорно боролся в судах, чтобы заблокировать запрос Конгресса.

После многочисленных эпизодов федеральный апелляционный суд на прошлой неделе наконец разрешил IRS передать документы комитету, что подготовило почву для того, чтобы это произошло до промежуточных выборов 8 ноября.

Затем магнат недвижимости подал окончательную экстренную апелляцию в Верховный суд США.

В соответствии со своей практикой суд приостановил перевод во вторник до тех пор, пока у него не будет информации, необходимой для вынесения решения по существу. Он попросил комитет предоставить свои аргументы до 10 ноября и вскоре после этого вынести свое решение.

Хотя Верховный суд был тщательно назначен Трампом во время его президентства, судьи никогда не выносили решений в его пользу в этой области, в частности, разрешая в 2020 году передачу его налоговых отчетов и деловых документов в офис окружного прокурора Манхэттена, который расследует его дела.

До своего триумфа на президентских выборах 2016 года Трамп часто хвастался, что он «действительно богат». С тех пор отсутствие прозрачности подпитывало слухи о размере его богатства или потенциальных конфликтах интересов.

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