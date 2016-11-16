Верховний суд Росії направив справу О.Навального на перегляд
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Справу блогера-опозиціонера Олексія Навального, звинуваченого у розкраданні коштів держпідприємства "Кіровліс", було направлено на перегляд Верховним судом Росії, передає УНН з посиланням на РІА Новини.
“Щодо Навального вирок суду скасувати, справу направити на новий розгляд в іншому складі суду”, — оголосив рішення суддя.
Таку заяву президіум Верховного суду прийняв з урахуванням рішення Європейського суду з прав людини, який наприкінці лютого постановив, що політичного підґрунтя у справі “Кіровлісу” немає, але констатував порушення прав О.Навального і Петра Офіцерова (іншого фігуранта справи) на справедливий судовий розгляд.
Як повідомляв УНН, суд відхилив позов опозиціонера О.Навального до Д.Кисельова і каналу “Росія-1”.